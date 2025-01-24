SAMSUNSPOR GAZİANTEP MAÇI CANLI 🔴|| Muhtemel 11'ler belli oldu! Samsunspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Samsunspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda? Bu akşam oynanacak maç öncesinde iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için muhtemel 11'ler ve kanal bilgisi dahil olmak üzere detayları haberimizde derledik. Peki, Samsunspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte merak edilen ayrıntılar...

SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LİG'DE 19. KARŞILAŞMA

Ligde çıktığı 19 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, topladığı 37 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



Gaziantep FK'yi mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak isteyen kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Van Drongelen, kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

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5 İSİM CEZA SINIRINDA

Reeder Samsunspor'da Gaziantep FK maçı öncesinde 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Moundilmadji, Landry Dimata ve Arbnor Muja, bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.