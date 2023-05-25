Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Samsunspor, Galatasaray'dan transfer yapıyor! Hüseyin Eroğlu istiyor...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Okan Kocuk#Samsunspor
Samsunspor, Galatasaraydan transfer yapıyor Hüseyin Eroğlu istiyor...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 15:38

11 yıllık Süper Lig hasretini sonlandıran Samsunspor gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile kısa süre önce 3 yıllık sözleşme imzalayan Samsunspor iddialı bir kadro kurmak istiyor. TFF 1. Lig kadrosunun büyük bölümü ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kırmızı - Beyazlıların hedefinde Galatasaray'dan Okan Kocuk var.

Haberin Devamı

Samsunspor'un gelecek sezon kaleye ise yerli bir oyuncu transfer etmek istiyor.

Fanatik'in haberine göre; Günay Güvenç'le ilgilenen Karadeniz ekibinin hedefindeki isim Okan Kocuk. Hüseyin Eroğlu'nun raporu doğrultusunda Samsunspor Galatasaray'la sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Muslera'nın cezalı ve sakat olduğu haftalarda başarıyla Sarı-Kırmızılı formayı giyen Okan Kocuk'un da direkt oynayabileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor.

Öte yandan Samsunspor'un Dia Saba, Okan Kocuk dışında Ankaragücü forması giyen sağ bek Kévin Malcuit'le de ilgileniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Okan Kocuk#Samsunspor

BAKMADAN GEÇME!

Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat

'Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı' Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat!

#Sağlık
SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu | 7 SORU 7 YANIT

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı? Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu? | 7 SORU 7 YANIT

#Bitkisel Süt
BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor?

#Evlilik