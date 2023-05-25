Samsunspor, Galatasaray'dan transfer yapıyor! Hüseyin Eroğlu istiyor...

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Samsunspor'un gelecek sezon kaleye ise yerli bir oyuncu transfer etmek istiyor.

Fanatik'in haberine göre; Günay Güvenç'le ilgilenen Karadeniz ekibinin hedefindeki isim Okan Kocuk. Hüseyin Eroğlu'nun raporu doğrultusunda Samsunspor Galatasaray'la sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Muslera'nın cezalı ve sakat olduğu haftalarda başarıyla Sarı-Kırmızılı formayı giyen Okan Kocuk'un da direkt oynayabileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor.

Öte yandan Samsunspor'un Dia Saba, Okan Kocuk dışında Ankaragücü forması giyen sağ bek Kévin Malcuit'le de ilgileniyor.