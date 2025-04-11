Samsunspor - Galatasaray maçında tartışma yaratan ofsayt ve penaltı kararı!

Haberin Devamı

Bu sezonun flaş ekibi Samsunspor ile lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında karşı karşıya geldi.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakada ilk yarıdaki pozisyonlara verilen kararlar dikkat çekti.

MİLİMETRELİK OFSAYT KARARI

Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Samsunspor'u Holse'nin aşırtma vuruşu 1-0 öne geçirdi. Ancak Holse'nin ağlara gönderdiği top, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Pozisyonun ardından ortaya çıkan ofsayt için çekilen çizgi dikkat çekti.

YUNUS AKGÜN 97 GÜN SONRA SAHNEDE

Yaşanan bu pozisyonun ardından yalnızca 5 dakika sonra Galatasaray, Yunus Akgün ile perdeyi açtı. Savunmadan seken topa ceza sahası içerisinde sol ayağı ile düzgün ve sert bir şekilde vuran milli futbolcu, sarı - kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

Haberin Devamı

Süper Lig’deki son gol sevincini 4 Ocak’ta oynanan Göztepe maçında yaşayan Yunus Akgün, 97 gün sonra sessizliğini Samsun'da bozdu.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Mücadelenin 19. dakikasında ise Galatasaray, penaltı bekledi. Lucas Torreira'nın yerde kalmasının ardından gözler müsabakanın hakemi Ozan Ergün'e döndü. Yapılan VAR kontrolünün ardından inceleme tavsiyesi gelmeyince oyun kaldığı yerden devam etti.