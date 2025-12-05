Samsunspor, Galatasaray karşısında son dakikada penaltı bekledi! Fenerbahçe'den açıklama, Saran'dan toplantı talebi...

Haberin Devamı

Emre Kılınç'ın ortasında top Kazımcan Karataş'a çarptı. Sonrasında hakem Mehmet Türkmen oyunu durdurdu.

VAR İNCELEMESİ BEKLENDİ

Karadeniz ekibinin oyuncuları, topun Kazımcan'ın eline çarptığı yönünde itirazda bulundu. 2 dakika boyunca VAR hakemi Onur Özütoprak'ın incelemesi beklendi.

Hakem Mehmet Türkmen, oyunun aut atışıyla başlamasını istedi. Aut atışının ardından karşılaşmanın son düdüğünü çaldı.

SAMSUNSPOR'DA İTİRAZ

Samsunsporlu oyuncular, maçın son düdüğünün ardından da hakem Mehmet Türkmen'e uzun süre itirazlarda bulundu.

SAMSUNSPOR: FUTBOL ADINA KARA BİR GECE

Maç sonu Samsunspor'un resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bu gece tam anlamıyla futbol adına kara bir gece yaşanmıştır.

Temiz, adil ve eşit futbol çağrılarımıza rağmen, her fırsatta müsabaka hakemlerinin vahim kararlarıyla karşı karşıya kalmaktayız.

Kulübümüzün ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım’ın açıklamalarına rağmen, müsabaka hakemlerinin kendilerini ve kararlarını düzeltmediği; aksine her müsabakada bir öncekine göre çok daha kötü kararlar verdiği görülmektedir.

Bu geceki müsabakanın son dakikalarında açık bir şekilde penaltımız verilmemiştir. Pozisyon görmezden gelinmiştir. Topun rakip takım futbolcusuna temas ettiği yok sayılmıştır. Sürekli takımımız aleyhine verilen tek taraflı kararlar bu gece artık arşa çıkmıştır.

Türk futbolundan bu denli kötü kararların ve bu kararları verenlerin acilen temizlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ülkemizin değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarını bir an evvel gereğini yapmaya davet ediyoruz.

Bu gece açık bir şekilde penaltı kuralı uygulanmamıştır. Bunu da tarihe not edin!

Samsunspor Futbol Kulübü

FENERBAHÇE'DEN MAÇ SONU AÇIKLAMA

Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından resmi açıklama yapıldı.

İşte yapılan duyuru;

Bugün oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir.

Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hakem tartışmalarının içine girmemeyi, odağımızı sahaya ve oyuna vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz, açık hataların görmezden gelinmesini kabullendiğimiz anlamına gelmez.

Hakemlerin ve VAR’ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun tamamının problemidir.

Bizim tek beklentimiz, herkes için adil, şeffaf ve eşit uygulanan bir yönetim anlayışıdır.

Fenerbahçe, hiç kimsenin lehine ayrıcalık istemez; ama kimsenin de aleyhine oluşabilecek bir düzenin parçası olmayı kabul etmez.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur.

Fenerbahçe Spor Kulübü, rekabetin saha içinde kazanıldığı bir lig için gereken her adımın takipçisi olacaktır.

SARAN'DAN 'ACİL' TOPLANTI TALEBİ

Ayrıca maçın bitmesiyle birlikte Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan acil toplantı talep ettiği belirtildi.