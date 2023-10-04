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Samsunspor Fuat Çapa'yı açıkladı, yabancı hocada karar kıldı

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#Samsunspor#Fuat Çapa#Samsunspor Haberleri
Samsunspor Fuat Çapayı açıkladı, yabancı hocada karar kıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 13:08

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, "Futbol Direktörlüğü" görevine Fuat Çapa'nın getirildiğini duyurdu. Teknik direktör konusuyla ilgili gelişme de resmş açıklamada yer aldı.

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Samsunspor, "Futbol Direktörlüğü" görevine Fuat Çapa'nın getirildiğini açıkladı. Çapa, takımın başına getirilecek yabancı teknik direktör ile birlikte çalışacak.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle

Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda tesis edilen "Futbol Direktörlüğü" görevine Sayın Fuat Çapa getirilmiştir.

Daha önce takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Sayın Çapa bundan böyle futbol takımının başında görevlendirilecek yabancı hocamızla birlikte takımın yönetiminden tam yetki ile sorumlu olacaktır.

Futbol direktörümüze yeni görevinde başarılar diler alınan bu kararın takımımıza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz.

 

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#Samsunspor#Fuat Çapa#Samsunspor Haberleri

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