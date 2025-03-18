Samsunspor, Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet etti!

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Samsunspor, Süper Lig'in 28’inci haftasında İstanbul'da oynanan ve golsüz berabere biten Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi şikayette bulundu.

Kulüp yönetimi, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin Samsunsporlu oyuncu Marc Bola'nın boğazını sıktığı ve Fenerbahçeli bazı futbolcuların da sportmenliğe aykırı hareketlerine dikkat çekilerek, olayın detaylı şekilde incelenmesi talep edildi.

Kulüp yönetimi ayrıca, TFF'yi adil bir karar vermeye ve gerekli disiplin süreçlerini başlatmaya davet etti.

"TFF'YE BAŞVURUMUZU YAPTIK"

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen ise konuya dair, "Oyuncumuz Marc Bola'ya bazı Fenerbahçeli oyuncuların saldırısı kameralarla tespit edilmiştir. Kulüp olarak bu tür hadiselerin yaşanmaması ve bu saldırıyı gerçekleştiren futbolcuların cezalandırılması için TFF'ye resmî başvurumuzu yaptık." ifadelerini kullandı.

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NELER YAŞANMIŞTI?

Maçın son düdüğünün ardından Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile Samsunspor'dan Marc Bola, tartışma yaşamıştı.

İki takım futbolcularının araya girmesiyle büyüyen tartışma güvenlik güçlerinin sahaya girip önlem almasıyla birlikte son bulmuştu.