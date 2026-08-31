Samsunspor-Fenerbahçe maçını yazdılar: Şampiyonlar Ligi için hayal kurduruyor!

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe, maçın ilk gölünü 3. dakikada Oğuz Aydın'ın ortasında Vedat Muriqi ile buldu. Sarı lacivertlilerin 2. golü ise ilk golün asistini yapan Oğuz Aydın'dan geldi. Milli futbolcu, 50. dakikada rakip fileleri havalandırdı ve maçın skorunu belirledi.

Geçen hafta Konyaspor'u, ardından Lyon'u mağlup eden Fenerbahçe, zorlu Samsunspor deplasmanında kazanarak üst üste 3. galibiyetini aldı. Fenerbahçe, ligde puanını 6'ya yükseltti.

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Fenerbahçe, bir sonraki lig maçını evinde Beşiktaş ile oynayacak. Samsunspor ise Kocaelispor deplasmanına konuk olacak.

HÜRRİYET YAZARLARI FENERBAHÇE'Yİ DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Banu Yelkovan, sarı lacivertlilerin galibiyetini köşelerinde değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: SON İKİ YILIN EN İYİ 45 DAKİKASIYDI!

Aslında manşeti “sezonun en iyi Fenerbahçe’si” olarak atacaktım ancak daha sonra iddiayı büyütüp, son iki yılın en iyi Fenerbahçe’si olduğuna karar verdim dün ilk 45’teki performansın. Sarı-lacivertlilerin Mourinho ve Tedesco dönemlerinde bu kadar akışkan oynadığı, bu kadar keyif verdiği bir 45 dakika galiba hatırlamıyorum. Dün ilk devredeki Fenerbahçe futbolu, Şampiyonlar Ligi macerası için umutlandırdı beni doğrusu.

Asensio ve Talisca’nın yokluğunda dün 10 numarada İrfan Can başladı ancak 15’inci dakikada Greenwood’la yer değiştirdiler. İrfan sağa, Greenwood merkeze geçtikten sonra Fenerbahçe oyunu adeta uçuşa geçti; özellikle sol kanadı otobana çevirdiler deyim yerindeyse. Sadece ilk 45 dakikada soldan yedi net pozisyon yarattılar, Brown-Oğuz ikilisine Greenwood da yaklaştı. Muriqi ile beraber orada bir asimetri yakaladılar ve Samsun’un sağ savunmasını felç ettiler.

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Brown, Oğuz ve Muriqi zaten hafta için Lyon’da da harikaydılar ve Şampiyonlar Ligi biletinde başrol oynamışlardı. Greenwood’un da dün merkeze gelip oraya yaklaşması, sezonun geri kalanı için de bir referans gibi: Greenwood ne kadar kaleye yaklaşırsa o kadar etkili. Çizgiye basarak değil, iç koridora yaklaşarak oynadığında hemen her maçta gol veya asist katkısı yapabilecek yetenekte. Archie Brown da Fenerbahçe’ye geldiğinden beri en etkili haftasını geçirdi. Büyük bir gelişim içinde.

SAMSUN SANTRFORSUZ KALDI

Samsunspor bu sezon ciddi bir dönüşüm içinde. Van Drongelen, Satka, Holse, Cherif, Zeki, Soner, Ntcham gibi oyuncuları ayrıldı. Yerlerini genelde genç futbolcularla doldurdular. Şu sıralar sakat sayıları da fazla. Dün as santrfor Marius’un yokluğunda Fatih başladı. Ancak 15’te Fatih de sakatlanınca en uca Sekongo geçti. Ki Sekongo bir santrfor değil. Bir orta saha oyuncusu.

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Samsunspor’un bu sezon oynadığı üç maçı da izledim. Gençleşen kadro henüz sarsak. Elbette adaptasyon sürecine ihtiyaçları var. Ancak her üç müsabakada da savunma sıkıntıları olduğunun, orta sahalarının çok geçirgen olduğunun altını çizmek gerek.

BANU YELKOVAN: KİMİNLE OYNADIĞIN SENİ DE ETKİLİYOR!

'Yabancılar yerlilerin önünü kapatıyor'un tersini konuşmak için referans noktası Oğuz...

İlk 45 biterken sol kanadı hücum otobanına çevirmiş, ezici üstünlük kurmuş Fenerbahçe adına asıl şaşırtıcı olan, soyunma odasına tek golle gitmesiydi. Archie Brown ve Oğuz Aydın üçer asistle, santrforlar üçer golle kapatsa şaşırmayacağımız ilk yarı 1-0 bitti; 33’te Vedat Muriç’in kafası direkten döndü.

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Kırk yıldır birlikte oynuyormuş gibi duran Mason Greenwood-Vedat Muriç ikilisi kadar, bunca parlak ismin arasında kaybolmak yerine oyunun kilit noktalarından birine dönüşen Oğuz’un ortaya koyduğu futbol da taraftara sonunda kavuştukları Şampiyonlar Ligi için hayal kurduruyor.

SAMSUNSPOR’UN iLK TEHLİKELİ ŞUTU 73’TE

Fatih Kaya’nın 16’daki sakatlığıyla fiilen santrforsuz kalan Samsunspor, belki sadece gol umudunu değil, ileride topu tutacak referans noktasını da kaybetti; ilk tehlikeli şutları 73’te geldi. Bu arada Fenerbahçe ikinci yarının hemen başında Oğuz’la bulduğu golle 1-0’ın tekinsiz tedirginliğinden çıkmış, çoktan rahatlamıştı. Yabancı yıldızların yerli oyuncunun önünü kapattığı, yıllardır konuştuğumuz ve sık sık değiştirdiğimiz yabancı kurallarıyla somutlaşan bir tartışma. Ederson, Kante, Guendouzi, Greenwood’un olduğu bir takımda oyunun kilidi haline gelen Oğuz, belki de bu tartışmanın tersini konuşmak için bir referans noktası olur.

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TRİBÜNLER NEDEN BOŞTU?

Kimin yanında oynadığın, senin de çıtanı belirliyordur belki? Hele ki artık kariyerinin sonunda değil, cümlenin ortasında ülkemizi tercih eden isimler arttıkça. Eskiden yıldızların geçmişini satın alan Türkiye, artık bugünlerini izletiyor bize. Onlara da havaalanındaki karşılamadan tribünlerin bağrına basmasına kadar başka bir sevgi ve aidiyet yaşatıyor.

Bu maça dair en şaşırtıcı şeylerden biri de böyle bir karşılaşma için görece boş kalan tribünlerdi kuşkusuz. Özellikle Samsunspor taraftarının takımına ne kadar bağlı olduğunu bildiğimiz için.