Samsunspor - Fenerbahçe maçında gerginlik! Sözlü tartışma sonrası Mert Hakan Yandaş'ı itti

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de maç sonu sinirler gergindi.
Samsun'daki maçın hemen ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Samsunsporlu futbolcular arasında sinirler gerildi.
Mücadelede forma giymeyen Mert Hakan bitiş düdüğü sonrası saha içine girip Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru ile sözlü atışma yaşadı.
Samsunspor'dan Soner Gönül, Mert Hakan Yandaş'ı iterek tepki gösterirken araya görevlilerin girmesiyle olay büyümeden önlendi.
Kısa süreli gerginliğin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasının yolunu tuttu.