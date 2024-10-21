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Samsunspor - Fenerbahçe maçında gerginlik! Sözlü tartışma sonrası Mert Hakan Yandaş'ı itti

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#Fenerbahçe#Samsunspor#Süper Lig
Samsunspor - Fenerbahçe maçında gerginlik Sözlü tartışma sonrası Mert Hakan Yandaşı itti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 00:08

Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak zirve yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile ev sahibi takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de maç sonu sinirler gergindi.

Samsun'daki maçın hemen ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Samsunsporlu futbolcular arasında sinirler gerildi.

Mücadelede forma giymeyen Mert Hakan bitiş düdüğü sonrası saha içine girip Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru ile sözlü atışma yaşadı.

Samsunspor'dan Soner Gönül, Mert Hakan Yandaş'ı iterek tepki gösterirken araya görevlilerin girmesiyle olay büyümeden önlendi.

Kısa süreli gerginliğin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasının yolunu tuttu.

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#Fenerbahçe#Samsunspor#Süper Lig

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