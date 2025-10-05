Samsunspor - Fenerbahçe maçına VAR damgası: Halil Umut Meler, kararını oyunculara tünelde açıkladı!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanışında Samsunspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Avrupa dönüşünde karşı karşıya gelen iki takım, gol kilidini kıramadı ve maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Lider Galatasaray'ın Beşiktaş ile berabere kaldığı haftada 2 puan bırakan Tedesco'nun öğrencileri fırsat teperken, Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmaya VAR kararları damga vurdu.

Mücadelenin 35. dakikasında Samsunspor'un kullandığı korner vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Musaba’nın şutu filelere gitti. VAR'da incelenen pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

HALİL UMUT MELER'DEN AÇIKLAMA

Yayıncı kuruluşun haberine göre; hakem Halil Umut Meler, devre arası bu pozisyonun neden iptal edildiğini soyunma odası koridorunda oyunculara açıkladı. Meler'in yaptığı açıklamaya göre gol, kaleci Tarık Çetin'in görüş açısının kısıtlanması sebebiyle iptal edildi.

ÖNCE PENALTI 'DEDİ', SONRA İPTAL ETTİ





Karşılaşmanın 60. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Meler, Milan Skriniar'ın elle oynadığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

Bu kararın ardından yoğun itirazlarda bulunan Skriniar, topun eline değil, omzuna çarptığını savundu.

VAR Hakemi Alper Barış Saka'dan pozisyonu izlemesi için Halil Umut Meler'e tavsiye geldi. Bunun üzerine monitöre pozisyonu izlemeye giden Meler, kararından vazgeçti ve penaltı kararını iptal etti.