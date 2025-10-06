Samsunspor-Fenerbahçe maçı sonrası Nihat Kahveci’den sert eleştiri! ‘Fenomen, dokunulamaz!’

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönerken eleştiri okları Domenico Tedesco ve Youssef En-Nesyri üzerinde toplandı.

Nihat Kahveci, karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi ve Tedesco ve En-Nesyri hakkında sert eleştirilerde bulundu. İşte Nihat Kahveci'nin yorumları:

"KORNERİ BİLE KULLANAMIYORSUN"

"Fenerli değilim, Fenerbahçe'yi izlerken üzülerek anlatıyorum. Neden? Bu kadar para harcıyorsun ya! Şu paranın bir karşılığı olur. Zeki Yavru kornerden 2 gol atıyordu ya! Onu bile yapamıyorsun, korneri kesemiyorsun. Oğuz kesiyor birinci direğe, Szymanski kesiyor birinci direğe. Ya korneri de kullanamıyorsun. Zeki Yavru'nun kullandığı iki kornerden birini Tarık tokatladı, biri üst ağlara gitti. Adam kornerden gol atmayı deniyor, Fenerbahçe pozisyon üretemiyor."

SAMSUNSPOR'UN 3 PUAN ALMASI GEREKİYORDU"

"Zemini düzeltse Samsunspor, iç sahada çok daha iyi futbol oynar. Bugün de çok iyi oynadı, sadece gol eksikti. Bugün Samsunspor'un 3 puan alması gerekiyordu, bu kadar girdiği pozisyondan sonra. Özellikle ilk yarıda iki tane pozisyon var. Holse bugün iki gol atabilirdi. 89. dakikada da vurdu, Tarık çıkardı. Musamba Legia Varşova maçındaki gibi girdi, doğru vuruşu yapsa bir tane de o atardı. Samsunspor bugün 3 gol atmayı hak etti, atamadı. Şutlar kötüydü, Tarık doğru zamanda doğru yerdeydi, Skriniar da formdaydı."

"SAHADA SADECE İKİ OYUNCU VARDI"

"Bu kadar kötü bir Fenerbahçe olabilir mi? Hoca değişiyor, olmuyor. Kadro değişiyor, olmuyor. Orta saha değişiyor, olmuyor. Sahada sadece iki tane oyuncu var: Biri Tarık, ilk defa Fenerbahçe formasıyla resmi bir maça çıkıyor, pozisyonları kurtarıyor. Diğeri de özellikle bu sezon geldiğinden beri kaptan, sahanın içinde de kaptan ve mücadele eden Skriniar. Diğerlerini yollasan hiçbir Fenerbahçe taraftarı üzülmez."

"HERKES ÇIKAR, 'FENOMEN' EN-NESYRI ÇIKMAZ!"

"Fenerbahçe'de çok büyük bir futbolcu var, dokunulmaz! 'Fenomen' En Nesyri. Benim dönemimde bir 'Fenomen' vardı ya... 'Fenomen' En Nesyri... Herkes çıkar o çıkmaz!"

"TEDESCO TEORİDE BİRİNCİ, PRATİKTE SONUNCU"

"Fenerbahçe bugün 1 puan aldığına sevinsin. Tedesco Hocam, maç 90+5 dakika minimum bizim ligde. Sen maçın bitimine yarım saat kala 5 oyuncu değiştirdin.

Kalecin sakatlansa, herhangi bir oyuncuna kramp girse ne yapacaktın? Hoca da teoride birinci, pratikte sonuncu hiç kusura bakmasın."

