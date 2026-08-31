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Samsunspor - Fenerbahçe maçı sonrası Nihat Kahveci'den Oğuz Aydın'a övgü!

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#Fenerbahçe#Samsunspor#Nihat Kahveci
Samsunspor - Fenerbahçe maçı sonrası Nihat Kahveciden Oğuz Aydına övgü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 09:52

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Nihat Kahveci, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Samsun'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.

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Sarı-lacivertliler, 3. dakikada Vedat Muriqi'in golüyle öne geçti. İlk devrede başka gol olmadı. Dakikalar 49'u gösterdiğinde ise Oğuz Aydın sahneye çıktı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 6 yaptı. Karadeniz ekibi 4 puanda kaldı.

Samsunspor - Fenerbahçe maçı sonrası Nihat Kahveciden Oğuz Aydına övgü

"FENERBAHÇE BİR OYUNCU ALDI KİMSE FARKINDA DEĞİL"

Karşılaşmayı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Fenerbahçe bir oyuncu aldı. Kimse farkında değil. Greenwood, Lukaku, Vedat, Ake… Oğuz. Ben aldı diyorum. Kerem’e büyük geçmiş olsun. Oğuz çok enteresan bir oyuncu ya. Kimilerinin beğenmediği, sallayabileceği, aman kadroda olmasın diyebileceği ama görev alıp oynadığında iyi oynadı. Biz burada iki tane play-off’taki Macaristan maçını hatırla. Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne çıkma maçında çok iyi oynamıştı. Fenerbahçe’de bugün ilk golün asisti… İrfan kapıyor, Oğuz kesti, Vedat sol ayak gol. Oğuz asist. Attığı gol. Yani böyle bir şey olamaz. Bunun dışında topu tutması, sakinliği, oyunu yönlendirmesi, arkadaşlarına nefes aldırması… Gerçekten Fenerbahçe’nin transferi."

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Samsunspor - Fenerbahçe maçı sonrası Nihat Kahveciden Oğuz Aydına övgü

Zaman zaman İsmail Kartal için yapılan eleştirilere değinen Kahveci, "Ben de İsmail Hoca’yı yeri geldiğinde eleştiriyorum. Neyden eleştiriyorum? İletişiminden, tekrarından, kamuoyunu iyi yönetememesi. Bazılarının da ağır bel altı yaptığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile şu anki formu hakkında yorumlarda bulunan Nihat Kahveci, "Şu an Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçını bir yana koyalım. Başarısız mı? 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne girdi. Şampiyonlar Ligi maçlarını oynayacak. İnşallah başarılı olur. Bu maçların bedeli pozitif ve negatif ağır. Orada alınacak kötü skorlardan sonra ben şöyle düşünebiliyorum. Fenerbahçe camiasında İsmail Hoca hakkında neler konuşulacak biliyorum. Ama şu ana kadar İsmail Hoca, karşılığını verdi. Hele bugünkü maçı geçerek… Bugünkü maç, maç önü yayını yapayım. Berabere kalabilir dilebileceğim bir maçtı Samsunspor deplasmanı." sözlerini sarf etti.

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#Fenerbahçe#Samsunspor#Nihat Kahveci

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