Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig 9. Hafta Samsunspor – Fenerbahçe muhtemel 11’leri!

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Samsunspor milli aranın ardından Süper Lig 9. Haftasında evinde Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Ligde 18 puanla 2. sırada yer alan Samsunspor sarı-lacivertlilerin 2 puanla önünde bulunuyor. İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 62 kez rakip oldu. Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 35-14 üstünlüğü bulunuyor. 13 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 104 golüne, kırmızı-beyazlılar 58 golle karşılık verdi. Ligin 8. haftasını ‘bay’ geçen Fenerbahçe milli maçlar nedeniyle 17 gündür maç yapmıyor. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak Samsunspor – Fenerbahçe maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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SAMSUNSPOR – FENERBAHÇE MUHTEMEL 11’LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Holse, Bennasser, Ntcham, Muja, Emre, Marius

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Costic, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, En-Nesyri

Ligde sarı-lacivertliler oynadığı 7 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puanla 4. sırada bulunuyor. İyi bir çıkış yakalayan ve son 4 maçında galibiyet elde eden kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 18 puanla 2. sırada yer alıyor.

LİGDE 63. RANDEVU

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 62 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 35-14 üstünlüğü bulunuyor. 13 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 104 golüne, kırmızı-beyazlılar 58 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Kadıköy'de taraflar 1-1'lik skorla sahadan ayrılırken, Samsun'da 2-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe oldu.

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FENERBAHÇE 23 MAÇTIR DEPLASMANDA YENİLMİYOR

Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 23 deplasman maçında 19 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kanarya, bu karşılaşmaların 23'ünde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı.

FRED VE OOSTERWOLDE SINIRDA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred ile Hollandalı defans oyuncusu Jayden Oosterwolde, bu karşılaşma öncesi sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular Samsun mücadelesinde kart görmeleri durumunda gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Bodrum FK maçında cezalı duruma düşecek.