Samsunspor Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı? Samsunspor maçı deplasman biletleri ne kadar, kaç TL?

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Samsunspor ve Fenerbahçe, 9. haftada kozlarını paylaşacak. Sporseverler, bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. İşte Samsunspor Fenerbahçe maç biletleri ile ilgili detaylar...

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, 20 Ekim 2024 Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ SATIŞTA MI, NE KADAR?

Samsunspor Fenerbahçe maç biletleriyle ilgili gelen açıklama şu şekilde:

Fenerbahçemizin Trendyol Süper Lig’in 9. hafta maçında 20 Ekim 2024 Pazar günü saat 19.00’da Samsunspor’a konuk olacağı maçın misafir tribünü biletleri satışa çıkıyor.

Karşılaşmanın deplasman tribünü biletlerine, 17 Ekim 2024 Perşembe günü (bugün) saat 15.00’ten itibaren www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Satın alınan biletler transfere kapalı olacaktır.

Bilet fiyatı: 520 TL