Samsunspor Fenerbahçe biletleri satışta mı? Samsunspor Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar?

Haberin Devamı

Milli maçların ardından Süper Lig mücadeleleri 9. haftada devam edecek. Haftanın dikkat çeken maçlarından biri de Samsunspor Fenerbahçe mücadelesi. Sporseverler, bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki Samsunspor Fenerbahçe biletleri satışta mı, ne kadar?

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor Fenerbahçe maçı 20 Ekim Pazar günü oynanacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Ligde 8. haftanın sonunda 2. sırada yer alan Samsunspor ile 4. sırada bulunan Fenerbahçe maçının biletleri bugün saat 11.00’de satışa çıktı.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI

Biletler öncelikle Samsunspor logolu Passolig kart sahiplerine satışa açılacak olup, maça 24 saat kala diğer logolu kart sahipleri bilet satın alabilecek. Maçın bilet fiyatları ise şu şekilde:

Haberin Devamı

VIP 3 bin TL, A Batı Alt 3 bin TL, Batı Alt-Üst 1 2 bin TL, Batı Alt-Üst 2 bin 250, Doğu Alt-Üst bin TL, kale arkaları 400 TL, Fenerbahçe Tribünü 520 TL.