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Samsunspor evinde maç kaybetmeyen tek takım

#Spor Toto 1. Lig#Samsunspor#Anadolu Kulüpleri
Samsunspor evinde maç kaybetmeyen tek takım

Spor Toto 1. Lig’de kendi sahasında mağlubiyeti olmayan tek takım Samsunspor oldu.

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Sezona şampiyonluk parolası ile giren Samsunspor’un kendi sahasında oynadığı maçlarda bileği bükülmüyor. Aynı performansı deplasman maçlarında gösteremeyen kırmızı-beyazlılar, bu sezon kendi sahasında oynadığı 12 maçta 6 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Bu maçlarda rakip filelere 19 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 8 gol gördü. Samsunspor, ligde aldığı 5 mağlubiyetin tamamını da deplasmanda oynadığı maçlarda aldı.

Kendi sahasında rakiplerine kök söktüren Samsunspor bu sezon 19 Mayıs Stadyumu’nda oynadığı maçlarda sırasıyla Balıkesirspor’u 3-1, Keçiörengücü’nü 2-0 yendi. Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Ümraniyesor ile 1-1, B. B. Erzurumspor ile de 0-0 berabere kaldı. Sonrasında Manisa FK’yı ve Adanaspor’u 1-0 ile geçen Samsunspor, Ankaragücü’nü de 2-0 yenip, Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Evinde oynadığı son 3 iç saha maçından da mağlubiyet almayan Samsunspor Tuzlaspor ile 2-2 berabere kalıp, Kocaelispor’u 3-0 yendi ve son olarak da Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Samsunspor’un ardından ligde kendi sahasında en az mağlubiyet alan takımlar 1’er mağlubiyet ile Ankaragücü, Ümraniyespor, B. B. Erzurumspor, Boluspor ve Menemenspor oldu. Bu takımları 2 mağlubiyet ile Eyüpspor, İstanbulspor, Adanaspor ve Keçiörengücü takip etti. Tuzlaspor kendi sahasında 3 maçtan mağlup ayrılırken, Bandırmaspor, Manisa FK ve Bursaspor ise kendi sahasındaki 4 maçı kaybetti. Kocaelispor 5 iç saha maçında kaybederken, Gençlerbirliği ve Denizlispor’da 6 iç saha maçından mağlubiyetle ayrıldı. Altınordu 7, Balıkesirspor ise 8 mağlubiyet alarak ligde kendi sahasında en çok maç kaybeden takım oldu.

Öte yandan Süper Lig’de kendi sahasında maç kaybetmeyen takımlar da Trabzonspor ve Gaziantep FK oldu. Lider Trabzonspor kendi sahasında 9 galibiyet, 4 beraberlik alırken, Gaziantep FK ise 9 galibiyet ve 2 beraberlik almayı başardı.

Samsunspor bir sonraki iç saha maçını 20 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Denizlispor ile oynayacak.

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#Spor Toto 1. Lig#Samsunspor#Anadolu Kulüpleri

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