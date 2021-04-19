Samsunspor - Bursaspor maçında futbolcular oruçlarını saha içinde açtı
TFF 1. Lig’in 31. haftasında Yılport Samsunspor ile Bursaspor arasında oynanan maçın 26. dakikasında iki takım futbolcuları yedek kulübesi önüne gelerek oruçlarını açtı.
Yılport Samsunspor'un sahasında Bursaspor’u ağırladığı maçta futbolcular oruçlarını saha içinde açtı.
Samsun’da oynanan maçın 26. dakikasında faul pozisyonunun ardından oyunun durmasını fırsat bilen iki takımın futbolcuları, yedek kulübelerinin önüne gelerek oruçlarını açtılar.
Su içip yemek yiyen futbolcular, oyunun başlamasıyla yeniden saha içine döndü.
Yedek kulübesindeki oyuncuların yanı sıra tribünde bulunan görevliler ve diğer yetkililer de oruçlarını bulundukları yerde açtı.
10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...