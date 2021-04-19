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GeriFutbol Samsunspor - Bursaspor maçında futbolcular oruçlarını saha içinde açtı
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Futbol
Haber Giriş: 19.04.2021 - 20:56 | Son Güncelleme:

Samsunspor - Bursaspor maçında futbolcular oruçlarını saha içinde açtı

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Samsunspor - Bursaspor maçında futbolcular oruçlarını saha içinde açtı

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Yılport Samsunspor ile Bursaspor arasında oynanan maçın 26. dakikasında iki takım futbolcuları yedek kulübesi önüne gelerek oruçlarını açtı.

Yılport Samsunspor'un sahasında Bursaspor’u ağırladığı maçta futbolcular oruçlarını saha içinde açtı.

Samsun’da oynanan maçın 26. dakikasında faul pozisyonunun ardından oyunun durmasını fırsat bilen iki takımın futbolcuları, yedek kulübelerinin önüne gelerek oruçlarını açtılar.

Su içip yemek yiyen futbolcular, oyunun başlamasıyla yeniden saha içine döndü.

Yedek kulübesindeki oyuncuların yanı sıra tribünde bulunan görevliler ve diğer yetkililer de oruçlarını bulundukları yerde açtı.

Samsunspor - Bursaspor maçında futbolcular oruçlarını saha içinde açtı

Samsunspor - Bursaspor maçında futbolcular oruçlarını saha içinde açtı

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