Samsunspor Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 62. randevu...

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Samsunspor ve Boluspor daha önce 61 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalardan 23’ünü Samsunspor, 27’sini ise Boluspor kazandı. 2 takım arasında oynanan 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Samsun’da oynanan 29 karşılaşmada ise Samsunspor’un 17, Boluspor’un 5 galibiyeti bulunuyor. 2 takımın Samsun’da oynadığı 7 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Boluspor bu sezon ligde oynadığı 15 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 29 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 18 gol gönderen Bolu temsilcisi, kendi kalesinde ise 16 gol gördü. Samsunspor ise bu sezon oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. Rakip filelere 22 gol gönderen Samsun temsilcisi kalesinde ise 18 gol gördü.

SAMSUNSPOR BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı Sarper Barış Saka yönetecek. Karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.