MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor, Bolu'da kampa girdi! Yeni sezon hazırlıkları...
GeriFutbol Samsunspor, Bolu'da kampa girdi! Yeni sezon hazırlıkları...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 14:13,Son Güncelleme:

Samsunspor, Bolu'da kampa girdi! Yeni sezon hazırlıkları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsunspor, Bolu'da kampa girdi! Yeni sezon hazırlıkları...
Abone Olgoogle-news

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı kararla TFF 2. Lig'de şampiyon ilan edilerek TFF 1. Lig'e yükselen Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi.

Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde bulunan bir otelde kampa giren Samsun ekibi, antrenmanlarına başladı.

Bu sabah ikinci antrenmanına çıkan kırmızı-beyazlı takım, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde çalıştı.

Antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra otelin yanında bulunan göl çevresinde yürüyüş yaptı ve koştu.

Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenman boyunca koşu ve kültür-fizik çalışması gerçekleştirdi.

İlk etap kampına 8'i altyapıdan toplam 28 futbolcuyla başlayan kırmızı-beyazlı ekibin, çalışmalarını Kurban Bayramı'na kadar günde çift antrenman yaparak sürdüreceği öğrenildi.

 

Samsunspor, Boluda kampa girdi Yeni sezon hazırlıkları...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle