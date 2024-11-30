SAMSUNSPOR BODRUMSPOR CANLI YAYIN 🔴|| Samsunspor Bodrumspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Samsunspor Bodrumspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 14. hafta karşılaşmaları kapsamında bu akşam oynanacak Samsunspor Bodrumspor maçı öncesinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edilen ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Samsunspor Bodrumspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Samsunspor Bodrumspor maçı canlı yayın kanalı ve saati...

SAMSUNSPOR BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadele Hakem Ozan Ergün'ün başlangıç düdüğüyle 13.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan | Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Tait, Dimata, Marius

Bodrum FK: Sousa | Üzeyir, Ajeti, Ali, Celustka, Ahmet, Fredy, Taylan, Gökdeniz, Dimitrov, Puşça