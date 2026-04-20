Samsunspor-Beşiktaş maçını yazdı, camiaya ve Sergen Yalçın'a seslendi: Artık bir bedeli olmalı!

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kaybetti.

Samsunspor ile Beşiktaş arasındaki maçın ilk devresinde gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

Samsunspor, Beşiktaş karşısında ikinci yarıya çok iyi başladı. Karadeniz temsilcisi, 50. dakikada Carlo Holse'nin ceza sahası dışından attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

Samsunspor'da Tanguy Coulibaly ise 56. dakikada Holse gibi ceza sahası dışından aynı bölgeden, aynı yere şık bir gole imza attı. Samsunspor, Beşiktaş karşısında bu gollerle bir anda 2-0'ı buldu.

Beşiktaş, karşılaşmanın 90. dakikasında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına Kristjan Asllani geçti. Arnavut oyuncu, 90+1'de penaltıyı gole çevirdi ve Beşiktaş'taki ilk golünü atarak skoru 2-1'e getirdi.

Maçta başka gol olmadı. Beşiktaş, Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜLER

Beşiktaş'ta sarı kart gören Amir Murillo, cezalı duruma düştü. Panamalı futbolcu, gelecek hafta Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Murillo'nun ardından Ersin Destanoğlu da cezalı duruma düştü.

Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Samsunspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek.

GÜNTEKİN ONAY YAZDI: BEŞİKTAŞ, İKİNCİ YARIDA SAHADA YOKTU!

Hürriyet spor yazarlarından Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Samsunspor maçını kaleme aldı.

Beşiktaş ve Sergen Yalçın dünkü oyunu ve skoru kabullenmemeli ancak gereken müdahaleyi göstermemenin bir bedeli olmalı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın zaman zaman şaşırtıyor. Son 3 maçın hepsine farklı stoperler ile çıkması. Fiziksel olarak asla yeterli olmayan Cengiz Ünder’i 11’de başlatması, sakatlıktan çıkan henüz hazır olmayan El Bilal Toure’nin 65 dakika sahada kalması gibi tercihler sorgulanmayı hak ediyor.

BiRBiRiNiN KOPYASI iKi GOL

Dün maçın ilk yarısında oyunun kontrolü Beşiktaş’taydı ancak Hyeon-gyu Oh’un kafa vuruşu hariç gol pozisyonu üretemedi. İlk yarıda oyun olarak Beşiktaş’a fazlasıyla saygı gösteren Samsunspor, baktı ki bu Beşiktaş asla yenilmeyecek bir takım değil ikinci yarıda rakibinin üzerine gitmeye başladı ve adeta birbirinin kopyası olan 2 golle 2-0’ı buldu. Beşiktaş ise sonradan oyuna giren isimlerle reaksiyon göstermeye çalıştı.

BU SÜREÇ ASLINDA BiR FIRSAT

Beşiktaş ve teknik direktör Sergen Yalçın dünkü oyunu ve skoru kabullenmemeli. Maç kaybedilir ancak sahada gereken mücadeleyi göstermemenin bir bedeli olmalı. Beşiktaş gibi kulüplerde kötü sonuçların ve düşük mücadele gücünün bir bedeli olmalı. Tabii eğer bu oyuncu grubu ile devam edilecekse.

Beşiktaş için asıl hedef hafta içinde Alanyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçı. Ancak önümüzdeki sezon kimler bu takımda kalıcı olacak? Kimler gidecek? Bu süreç artık cevapları bulmak için de bir fırsat.

ERSiN iŞiNiN KURTARMAK DEĞiL GOL YEMEK OLDUĞUNU SANIYOR!

Bir not da kaleci Ersin Destanoğlu için. Sergen Yalçın haftalar önce “Kalecinin işi gol yemek..” diye anlamsız bir açıklama yapmıştı. Ersin de herhalde bu sözü gerçek sandı ve işinin gol kurtarmak değil de yemek olduğunu düşünüyor.