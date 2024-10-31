Samsunspor, Bayburt'ta penaltılarda turladı

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Süper Lig'de ikinci sırada olan Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında deplasmanda 3. Lig ekibi Bayburt Özel İdare ile karşı karşıya geldi.

Genç Osman Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları golsüz geçildi. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Samsunspor adını 4. tura yazdırdı.

Penaltı atışlarını Bayburt Özel İdare Spor'dan Cihan Aydın, Mikail Albayrak, Samsunspor'dan ise Emre Köroğlu, Yunus Emre Çift, Schindler ve Soner Gönül gole çevirdi.

Normal sürede ve uzatmalarda gole daha yakın taraf olan, bir topu da direkten dönen Bayburt Özel İdare, taraftarı önünde penaltılarda Süper Lig ekibine boyun eğdi ve kupaya veda etti.

Stat: Bayburt Genç Osman

Hakemler: Erkan Özdamar, Selahattin Altay, Emrah Ünal

Bayburt Özel İdare Spor: Burak Karabacak, Enes Eliaçık, Köksal Ayaydın, Ali Burak Atmaca, Alpay Cin (Dk. 70 Cihan Aydın), Doğukan Delimehmet (Dk. 100 Mehmet Durgut), Yasin Ayan (Dk. 91 Ömer Memiş), Mehmet Aygün, Mete Tınmaz (Dk. 109 Onur Şahin), Muhammed Semih Çiçek (Dk. 55 Mikail Albayrak), Hüseyin Yıldız

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Samsunspor: Halil Yeral, Gomes Nanu, Tait (Dk. 119 Mehmet Ali Kablan), Dimata, Schindler, Muhammet Ali Özbaskıcı (Dk. 46 Emre Köroğlu), Laura, (Dk. 66 Ali Tarkan), Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Haluk Mustafa Tan (Dk. 75 Berat Efe Eser), Bedirhan Çetin (Dk. 91 Kerem Fidan)

Sarı kartlar: Dk. 23 Mete Tınmaz, Dk. 86 Mehmet Aygün (Bayburt Özel İdare Spor), Dk. 72 Bedirhan Çetin, Dk. 74 Yunus Emre Çift, Dk. 84 Ali Tarkan (Samsunspor)

Bayburt tribünlerinde maç öncesi açılan pankart