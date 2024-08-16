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Samsunspor Basketbol, TBL'ye katılamayacağını açıkladı

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#Basketbol#TBL#Samsunspor
Samsunspor Basketbol, TBLye katılamayacağını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 18:00

Geçen sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden ve küme düşen Samsunspor Basketbol Takımı, gerekli bütçeyi sağlayamadıkları için bu sene TBL'ye katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

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Süper Lig’den geçen yıl düşen Samsunspor Basketbol Takımı, bir süredir sponsor arayışlarını sürdürüyordu.

Bugün kulüp tarafından yapılan açıklamada lige katılmama kararı alındığı belirtilirken, açıklamanın tamamında ise şu ifadeler yer aldı:

“1 Ağustos tarihinde kulübümüz tarafından Samsunspor Basketbol takımımızın geleceğini planlayabilmek amacıyla yaptığımız çağrı ne yazık ki şehrimizin önde gelen kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından karşılık bulmamıştır. Yönetim kurulumuz ve camiamız olarak görüyoruz ki yeterli tesis ve kaynak olmadığı sürece günümüz koşullarında spor organizasyonlarının sürdürülebilir olması mümkün değildir. Bu şartlarda; katılım bedelini ödememize rağmen katılmak ve mücadele etmek için gerekli bütçenin sağlanamaması sebebi ile bu sezon lige katılamayacağımızı derin bir üzüntüyle şehrimize açıklıyoruz. Bugüne kadar yanımızda olan Büyük Samsunspor Taraftarına ve Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Spor kamuoyuna duyurulur.”

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#Basketbol#TBL#Samsunspor

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