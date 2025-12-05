×
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan zehir zemberek açıklama: 'TFF Başkanı istifa etsin!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 23:08

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 3-2 kaybedilen Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Samsunspor başkan Yüksel Yıldırım, son dakikada yaşanan penaltı tartışması hakkında açıklamalar yaptı.

"TFF BAŞKANI İSTİFA ETSİN"

HT Spor'a konuşan Yıldırım, "Tüm Türkiye’nin penaltı dediği pozisyonda ne hakem penaltı çalıyor ne de VAR çağırıyor. Sonuçta bizim bir puanımız gitti. Ne kadar cesurmuş bu hakemler ya! Nereden alıyorlar bu cesareti! Buradan söylüyorum: TFF Başkanı istifa etsin, çünkü kimse sözünü dinlemiyor." diyerek çıkıştı.

"RAMS PARK'A GELEREK BOŞUNA MASRAF YAPIYORUZ"

Yıldırım sözlerini, "Bize karşı ilk kez böyle karar verilmiyor. Fenerbahçe maçında da haksız bir karar verilmişti. Bugün hakkımız olan bir puanı aldılar. Demek ki Türkiye’de futbol böyle bir şey. Türkiye’nin dört büyükleri var, bunlar oyunu kontrol ediyor. Geçen sene de 3-2 yenildik bir penaltımız verilmedi yediğimiz gol fauldü. Burada da yine bir penaltımzı verilmedi. Demek ki RAMS Park'a boşuna gelip masraf yapıyoruz. Galatasaray öyle böyle alıyor." ifadeleriyle sonlandırdı.

