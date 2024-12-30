Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan iddialı sözler: 2-3 sene sonra şampiyonluğa oynayan bir takım olacağız

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Samsunspor’da takım değil kulüp kurduklarını belirten ve başarıyı bu şekilde elde ettiklerini ifade eden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Yıllardır Samsunspor’da ben bir takım değil, kulüp kuruyorum diye belirtiyorum. İnsanlar kulüple takımı ayırt edemiyorlar. Biz tüm Türkiye’ye bu başarının tesadüf olmadığını gösteriyoruz. 4 büyük denen o takımlara kafa tutacak bir Anadolu takımı olup, Anadolu’ya öncülük yapmak istiyoruz” diye konuştu.

‘GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ, BULUNDUĞUMUZ YER BAŞARIMIZI GÖSTERİR’

Samsunspor’un Süper Lig’deki ilk sezon performansı hakkında DHA’ya açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım, “Görünen köy kılavuz istemez yani bulunduğumuz yer bizim başarılı bir sezon geçirdiğimizi gösteriyor. Biz 2 dönemlik transfer yasağımızdan dolayı bu yarıda da transfer yapamıyoruz. Hedefimiz önce ligde kalmaktı sonra ilk 10 dedik ama tam kadro kampa girdiğimizde olayların farklı olduğunu gördük. Yazın çok iyi bir kamp dönemi geçirerek bunun meyvesini aldık. Lige Beşiktaş yenilgisiyle başlasak da ekibimiz iyi bir ışık verdi. Sonra üstüne koyarak oynadık. Deplasman galibiyetleriyle devam ettik ve bir anda kendimizi böyle yukarılarda bulduk. Bu durumun verdiği motivasyon ile hem futbolcu hem de teknik ekibimizle birlikte bu başarıyı sürdürmek istiyoruz. Futbolda tesadüf 1 maç 2 maç olur ama 17 hafta sonra siz ligi 3’ncü sırada bitiriyorsanız bu bir başarıdır. Lige nasıl başladığınız değil nasıl bitirdiğiniz çok önemlidir. Ligi ilk yarıda üst sıralarda bitiren kulüpler daha sonra küme düşmeme mücadelesi verebiliyorlar. Geçen sene Kayserispor ve Adana Demirspor ligi 4’üncü 5’inci olarak sürdürürken sonradan küme mücadelesi verdiler. Biz böyle bir durum yaşamak istemiyoruz. Onun için takım ciddi bir şekilde çalışıyor. Takım ve hocamız gayet motiveler. Şimdi lig yeniden başlıyor. Trabzonspor ile bir Karadeniz derbisi oynayacağız. Önemli bir başlangıç ve 3 puan almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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‘HENÜZ BİR ŞEY SÖYLEMEK ERKEN OLUR’

Başarının konsantrasyonlarını bozmaması gerektiğini söyleyen Yüksel Yıldırım, “13 Ocak’ta transfer dönemi başlıyor ve Samsunspor’un transfer tahtası kapalı olacak. Bizi ilk 4’e, 5’e zorlayacak takımların neler yapacağını göreceğiz. Kulüpler ekonomik sıkıntı içinde ve bazı takımlar maaşları ödeyemiyor. Ligin 2'nci yarısında Mart sonu Nisan başı gibi artık bazı şeyler netleşmeye başlayacak. Ama lig Mayıs’ın sonuna doğru bittiği için henüz bir şey söylemek erken olur. Galatasaray 8 puan önde ancak ligin 2'nci yarısı Fenerbahçe iyi oynayıp şampiyonluğun adayı olabilir. İnsanlar şu anki konuma bakıp belirleyici olmaya çalışıyorlar. Ligin henüz yarısı bile bitmedi ama Adana Demirspor’la Hatayspor ligden düşecekler gibi duruyor. Kurtulmaları mucize olur. Ekonomik sıkıntılar da yaşıyorlar. Ancak diğer 2 takım kim olacak o belli değil. Onun için alt sıralarda küme düşmemeye oynayan bazı takımlar var. Bu durumda olan 4 takımın 2 tanesi ancak Nisan ayında belli olur diye düşünüyorum. Bu sene Türkiye Kupası formatı değişti. Kupayı ilk 4’den bir takım alırsa o zaman 5’nci sıradaki takımında Avrupa’ya gitme durumu oluyor. Bu da Samsunspor için büyük bir şans olacak. Beşiktaş yeni başkanını seçti ve yeni hoca getirecek. Trabzonspor da transfere asılacak. Şimdi bunlar ilk 5 ve 4’te olmak için yarışacaklar. Diğer taraftan Göztepe, Eyüpspor da var. Mücadele olacağını düşünüyoruz ama biz Samsunspor olarak kendimize bakmamız lazım" diye konuştu.

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‘HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE STRESSİZ BİR SEZON GEÇİRİYORUM’

Transfer çalışmalarına girmeyip sadece takıma odaklanmalarının kendilerini daha da motive ettiğini belirten Yıldırım, “Kötü gibi gözüküyor ama çok rahat bir sezon geçiriyoruz. Transfer derdi yok. Taraftar baskısı yok. Ben hayatımda ilk defa böyle stressiz bir sezon geçiriyorum. Tek temennimiz sakatlık ve kart cezalarının fazla olmamasıdır. Hakemler konusunda her kulüp şikayetçi durumda. Hakemler bazen ne yaptıklarını bilmiyorlar. Sakatlık olmazsa Samsunspor olarak kesin ilk 10’da olacağız. Hedefimizi 6-7 hafta sonra olduğumuz yere göre iyi durumdaysak ilk 5 olarak belirleyebiliriz. Belki Avrupa’ya gitmeye oynayacağız ama bunu şu an söylemek doğru olmaz. Biz hedefleri olan bir kulüp olduk artık. Kulüp olarak çok profesyonel yönetiliyoruz. Fuat Çapa gayet güzel şekilde sportif direktörlüğümüzü yapıyor. 5 dil biliyor ve oyuncularla çok iyi anlaşıyor. Türkiye’deki futbolu biliyor ve hocamıza bu yönde çok yardımcı oluyor. Doktor, masör, atletik performans dahil olmak üzere çok iyi bir sağlık ekibimiz var. Samsunspor’da Thomas Reis sadece 2 yardımcısı ile geldi. Diğer bütün ekip kulübün yardımcıları. Bu şekilde çalışan çok fazla kulüp yok. Scout ve analiz ekibimiz çok iyi. Biz tam bir kulüp olduk. Samsunspor’u uzun yıllar başarıdan başarıya koşturmak istiyoruz. 2-3 sene sonra Türkiye’de şampiyonluğa oynayan takım olmayı hedefliyoruz” dedi.