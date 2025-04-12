Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan hakem isyanı: "Buz gibi golümüzü iptal ettiler"

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Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yıldırım, sahaya galibiyet için çıktıklarını belirterek, "Tribünde güzel bir taraftar vardı. Ne yaptıysak Galatasaray'ı yenecek bir oyun sergileyemedik. Maça çok iyi başladık, güzel de bir gol bulduk. Bize göre hiç ofsayt değil. Nasıl bir çizgi çizdiler... Buz gibi golümüzü iptal ettiler. Ondan sonra çok istedik, yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik sonra Galatasaray bir karambolde gol buldu." dedi.

İkinci yarıda oyunu dengelemek istediklerini ancak kalelerinde erken bir gol bulduklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ondan sonra Samsunspor'un gücü bu kadar. Biz sezona başlarken hiç hayal edemeyeceğimiz bir yerdeyiz. Lig üçüncülüğündeyiz. Yaklaşık 23 haftadır üçüncüyüz. Bu bir tesadüf değil. Ama bizim kadromuz çok dar. 3 tane sakatımız vardı, ikisi ilk 11 oyuncusuydu. Onların yerini doldurmaya çalıştık ama olmadı. Sonuçta biz sonuna kadar Avrupa hayalimizi kovalayacağız. Bizim zaten ne Galatasaray ne Fenerbahçe ne Beşiktaş rakibimiz. Tek hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Şu an görünen Beşiktaş'a karşı çekişeceğiz, Eyüpspor'a çekeceğiz. Arkasından Başakşehir, Göztepe var. Yani bu köprünün altında çok sular akacağını görürüz. Bizi Avrupa'ya götürecek 2 takım var, Fenerbahçe ve Galatasaray. Çünkü ikisi de rakiplerimizle oynuyor."

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"BÜTÜN KREDİLERİMİZİ BU MAÇA KADAR TÜKETMİŞTİK"

Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un bu sezon ilk kez peş peşe 3 maç kaybettiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bizim için tehlike çanları. Çünkü bütün kredilerimizi de bu maça kadar tüketmiştik. Bu maçta yeni bir beyaz sayfa açıp yeni bir başlangıç yapalım istedik. Ama biz çok istememize rağmen Galatasaray bizden daha fazla istemiş, daha fazla çalışmış. Sonuçta Galatasaray istediği 3 puanı aldı, onları tebrik ediyoruz. Artık önümüzde 2 tane deplasman var, Alanya ve Bodrum. Bu ikisi de çok zor maç, onlara bakacağız."

Karşılaşmada istedikleri performansı sergileyemediklerini aktaran Yıldırım, "Bu da Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu gösteriyor. Yani ligin birincisini yenmek kolay değilmiş. Biz denedik, çok istedik olmadı." ifadelerini kullandı.

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