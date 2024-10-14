Samsunspor'da Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Dörtlediğimiz maçlar olmuştu | Yıllarca bağırdım, 'Türkiye'de şike var' dedim

Haberin Devamı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacakları mücadele öncesi iddialı açıklamalar yaptı.

Beşiktaş maçından daha iyi bir oyun ortaya koymak istediklerini söyleyen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe maçında Beşiktaş maçından çok daha iyi oynamak istiyoruz. Beşiktaş bizim kalemize 3 kez gelmişti. 2'si gol olmuştu. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirememiştik. Sezonun ilk maçıydı. Daha hazır değildik. Saha çok kötüydü o zaman. Şimdi takım oturdu. Güzel maç olacak." dedi.

"MİNİBÜSÇÜLER ARKAYI FENERLEYELİM DİYE ESPRİLER YAPIYORDU"

Geçmişte Fenerbahçe'yi farklı yendikleri maçların olduğunu kaydeden Yüksel Yıldırım, "Samsunspor taraftarı inanılmaz heyecanlı. Şehir resmen dört gözle Fenerbahçe maçını bekliyor. Tarihte Fenerbahçe'yi dörtlediğimiz maçlar olmuştu. Minibüsçüler arkayı Fenerleyelim diye espriler yapıyordu geçmişte. Şimdi bunları nostaljik olarak şehirde taraftarlar bu ifadeleri kullanmaya başladı." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"GALATASARAY MAÇINDAN ÖNCE DE İDDİALI DEMEÇLER VERECEĞİM"

Galatasaray maçından önce de iddialı demeçler vereceğini belirten Yüksel Yıldırım, "Galatasaray maçından önce de iddialı demeçler vereceğim. Ben her maça kazanmak için çıkıyorum. Fenerbahçeliler kusura bakmasınlar, kendi takımlarında arasınlar. Ali Koç başkan en yakın arkadaşım ama başarılı olamayınca taraftar ona yükleniyor. İstanbul'da gösteriler yapıldı. İstifaya çağrılıyor. Bunun sebebi ben mi oluyorum? Beşiktaş'ı elimizden kaçırdık, keşke ilk maç olmasaydı dedik. Bütün istatistikler bizimdi ama Beşiktaş kazandı. Çok üzüldük. O gün tüm Türkiye, 'Bu Samsunspor taş gibi takım, çok can yakar.' dedi. Biz o günden bugüne adım adım, planlı bir şekilde geldik. Bu hafta Fenerbahçe maçı var, başka maç da olabilirdi. 10 Kasım'da Galatasaray ile oynayacağız. O maça da yenmek için çıkacağız. Bunda hiç kimsenin tereddütü olmasın." ifadelerini kullandı.

"YILLARCA BAĞIRDIM, 'TÜRKİYE'DE ŞİKE VAR' DEDİM"

Her takıma karşı kazanmak için sahaya çıkacaklarını kaydeden Yüksel Yıldırım, "Yüksel Yıldırım'ın olduğu yerde ne maç satılır ne maç verilir ne de bir şey yapılır. Amerika'da yetişmiş bir insanım. Bizde öyle piyasadaki şeyler gibi değil. Yıllarca bağırdım, 'Türkiye'de şike var' dedim. 'Şampiyonluğumu alıyorlar' dedim. Kimse ses ses etmedi. Böyle bir laf söyleyen adam gidip Fenerbahçe'ye mi yatacağım? Çıkacağım ve yenmeye çalışacağım. Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da Trabzonspor'u da yenmek istiyorum. İkinci yarıda Beşiktaş'ı da yenmek istiyorum. Samsunspor bu. Türkiye'de futbolun ilerleyebilmesi için böyle yarışan takımların fazlalaşması lazım yoksa biz rakı masasında meze gibi bir şeyiz. Çıksın Galatasaray 5 atsın, Fenerbahçe 5 atsın. Yok öyle bir dünya. Biz çıkıp yenmek istiyoruz. Bu da en doğal hakkım." dedi.

Haberin Devamı

"FENERBAHÇE TARAFTARI OLAYI BAŞKA YERE ŞEY YAPMASIN"

Dört büyüklere özel prim verdiğini söyleyen Yıldırım, "Sezon başında normal maçlar ve dört büyükler için özel prim sistemimiz var. Tabii ki büyük maçlar bizim rakibimiz değil. Oyunculara hiç para vermesek bile çıkıp aslanlar gibi oynarlar kendilerini göstermek için ama biz oradan alacağımız bir puan, üç puan bizi ligde tutar, hedefe sokar diyoruz. Biz bunu yapabilmek için özel motivasyon olsun diye özel bir prim açıklıyoruz. Millet buna, 'Başkan Fenerbahçe maçına özel prim açıkladı' diyor, yalan. Yazılı kağıt verdim, oyuncularım biliyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, dört maçın primi aynı para. Özel diye bir şey yok. Lütfen Fenerbahçe taraftarı olayı başka yere şey yapmasın." açıklamasını yaptı.