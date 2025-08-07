Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: 'Oyuncuyla anlaştık, Galatasaray vermezse çok ayıp etmiş olur!'

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oldukça başarılı bir sezon geçiren ve yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"3 PUANLA BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Radyospor'a konuşan Yüksel Yıldırım, sezona tam olarak hazır olmadıklarını fakat iyi başlamak istediklerini belirterek, "1 Temmuz’dan beri takım çalışıyor. Tahmin ediyorum ki lige şu an her takım hazır değil ama kötünün iyisine bakınca iyi tarafta olduğumuzu düşünüyorum. Lige hazır olmak daha vakit alacak. Hazırlık maçlarından gördüğüm birkaç takım hariç hiçbir takım tam hazır değil. Biz de hazır değiliz, ama üç puanla başlamak istiyoruz." dedi.

Takımdan ayrılan oyuncuların yerine daha iyilerini aldıklarını belirten Samsunspor Başkanı, "Takımın iskeletini koruduk. Geçen sezon ayrılan 4 ismin yerine daha iyi 4 oyuncu aldık. Takımda bize göre bir sorun yok. Her şey gayet güzel, antrenmanlar güzel gidiyormuş. Sonuç olarak lige güzel bir başlangıç. Yapmayı umuyoruz." ifadelerini sarf etti.

"NELSSON'U İSTEDİK AMA BİZİM LİMİTLERİMİZİN ÜZERİNDEYDİ"

Kaleci arayışında olduklarını söyleyen Yüksel Yıldırım, "Bir kaleci arıyoruz, kesinlikle yabancı olarak. Gündemimizde 3 tane kaleci var. Bugün yine transfer komitesi ile görüşüp ikiye indirdik. Bu iki isimden birini alacağız. Kaleci haricinde stoper arayışımız var. Nelsson ile ilgilenmiştik ama Galatasaray, kiralamak değil satmak istediğiniz söyledi. Düşündükleri rakam bizim limitlerimizin üzerindeydi. 8 milyon Euro talep ettiler. Şu an bir stoperler anlaştık, kulübü ile pazarlık halindeyiz. Maaş olarak 600 bin Euro ödeyeceğiz. Kulübüne 500 bin Euro verdik, artı sonraki satıştan pay olarak teklifi oluşturduk. Kulübü 1 milyon Euro istiyor. Ortada buluşacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

"GALATASARAY EYÜP'Ü BİZE VERMEZSE AYIP ETMİŞ OLUR"

Son olarak Eyüp Aydın ile sözlü anlaşmaya vardıklarını belirten Yüksel Yıldırım şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Eyüp Aydın’la görüştük, anlaştık. Gelmeye istekli. Galatasaray’da Başkan ile 2 sefer görüştüm. Birkaç gün süre istedi. Oyuncuyu isteyen başka kulüpler var. Gaziantep, Kayseri ve Konya oyuncuyu istiyor. Oyuncu sadece Samsunspor diyor. Hocamız Alman, kendisi Bayern altyapısından çıkmış. Avrupa’da oynanamamız büyük bir etken. Galatasaray kiralık vermek istiyor, biz takımı gençleştiriyoruz uzun süreli bir düşüncemiz var. Dursun Başkan ile Gaziantep FK maçından sonra görüşeceğiz. Eyüp Aydın, ben başka yere gitmeyeceğim diyor. Galatasaray bize bu oyuncuyu vermezse çok ayıp etmiş olur."