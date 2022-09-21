Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kulübü satmaya hazır! "İndirim de yaparım..."

Haberin Devamı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medyada bir taraftarın paylaşımına cevap vererek, kulübü satabileceğinin çıkışında bulundu.

Bir taraftarın, eski başkan İsmail Uyanık ile Yüksel Yıldırım’ın fotoğrafını paylaşıp, "Keşke kulübü ekonomik olarak Yüksel Yıldırım, futbol olarak İsmail Uyanık yönetseydi. Tekrar bir arayı düzeltse Samsunspor adına daha güçlü olacak eminim" yazdı.



"Siz beni yolunacak kaz mı görüyorsunuz?"

Başkan Yıldırım da bu paylaşıma karşılık, "Siz beni yolunacak kaz mı görüyorsunuz? Kulübü isteyene satmaya hazırım. Varsa nakit paranız indirim de yapmaya hazırım. Hemen konuşalım. Öyle davul bende ve tokmak başkasında yok artık! 2. Lig'de ilk sene bir kere lider olmamıştık. O günleri çok çabuk unuttunuz. Yeter artık!" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı