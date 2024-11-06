Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Yüksel Yıldırım'ın kariyeri ve biyografisi

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İş dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Yüksel Yıldırım, özellikle liman işletmeciliği ve kömür ticaretindeki girişimleri ile bilinmektedir. 1961 doğumlu Yıldırım, Yılport Holding’i kurarak bu alanda uluslararası projelere imza atmış ve aynı zamanda Samsunspor’un hissedarı ve başkanı olarak spor dünyasında da kendine yer edinmiştir. Peki, Yüksel Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

YÜKSEL YILDIRIM KİMDİR?

24 Mayıs 1961'de Sivas’ın Hafik ilçesinde doğan Yüksel Yıldırım, çocuk yaşlarda ailesiyle birlikte Samsun’a yerleşmiştir. Eğitimini Samsun’da tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Eğitimine devam etmek için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiş ve San Francisco’da başlayan yüksek lisans sürecini Oregon State University’de tamamlamıştır. İş hayatında “Robert Yüksel Yıldırım” adıyla tanınmış olan Yıldırım, iş başvurularında bu ismi kullanarak başarılı bir kariyerin kapılarını açmıştır.

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YÜKSEL YILDIRIM KARİYERİ

Yüksel Yıldırım, Türkiye'ye döndükten sonra ailesinin ticari faaliyetlerine katılmış ve kömür ticaretinden limancılık sektörüne kadar birçok alanda yatırımlar yapmıştır. Yılport Holding’i kurarak liman işletmeciliğinde uluslararası alanda faaliyet göstermeye başlayan Yıldırım, Türkiye’nin en büyük kömür ithalatçılarından biri olmuştur. Bunun yanında, Samsunspor’un hissedarı ve başkanı olarak spora destek vermektedir.