Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe’ye mi yatacağım!

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Trendyol Süper Lig’in ilk 8 haftasında topladığı 18 puanla ikinci sırada yer alan Samsunspor’un başkanı Yüksel Yıldırım, pazar günü sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili iddialı ve gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Beyaz TV ve Radyospor’a konuşan Yıldırım, “Samsun, dört gözle bu maçı bekliyor. Samsunspor’un buraya şansa gelmediğini, planlı bir çalışma sonucu geldiğini göstermek istiyoruz. Beşiktaş maçından çok daha iyi oynamak istiyoruz. Sezonun ilk maçıydı, sahamız iyi değildi, hazır değildik. Şimdi takım oturdu” dedi.

GEÇMiŞTE FARKLI GALiBiYETLER ALDIK

Samsunspor’un geçmişte Fenerbahçe’ye karşı farklı galibiyetler aldığını hatırlatan Yıldırım, “Fenerbahçe’yi dörtlediğimiz maçlar olmuştu. Minibüsçüler, ’Arkayı Fenerleyelim’ diye espriler çıkarıyordu. Şimdi bunları şehirde taraftarlar kullanmaya başladı” diye konuştu.

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FENERBAHÇE TÜRKiYE’NiN EN BÜYÜĞÜ

Yıldırım, her maça kazanmak için çıktıklarını belirterek şöyle devam etti: “Yüksel Yıldırım’ın olduğu yerde ne maç satılır ne maç verilir. Amerika’da yetişmiş bir insanım. Bizde öyle piyasadaki şeyler gibi değil. Yıllarca, ‘Türkiye’de şike var’ dedim. Böyle diyen bir adamım, gidip Fenerbahçe’ye mi yatacağım! Ben her maça kazanmak için çıkıyorum. Fenerbahçe bana göre Türkiye’nin en büyük takımı. Seyirci ve destek olarak Anadolu’da daha büyük ilgi görüyor. Fenerbahçeliler kusura bakmasın, kendi takımlarında arasınlar. Ali Koç en yakın arkadaşım ama başarılı olamayınca taraftar ona yükleniyor. İstifaya çağrılıyor. Bunun sebebi ben mi oluyorum?” Yıldırım, Fenerbahçe maçına özel prim vadettiği iddiasını yalanlayarak şöyle devam etti:

ÇOCUKLUĞUMDA G.SARAY’I TUTTUM

“Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçlarının primi aynı para. Özel diye bir şey yok. Çocukluğumda Galatasaray’ı tuttum diye suç mu, asla.”