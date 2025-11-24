Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: 'Beş yıl içinde Samsun’da Şampiyonlar Ligi müziği çaldıracağım'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak ligde yenilmezlik serisini 9 maça yükselten Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"SAMSUNSPOR PLANLI BİR ŞEKİLDE GELİYOR"

"Başkan olduğum dönemde 3. Beşiktaş deplasmanını oynadık. 3'ünde de İnönü'de berabere kalıyoruz. Biz üzgün olan tarafız maalesef. Ben takımıma güvenerek, İstanbul'a kesin galibiyet için geleceğimizi söyledim. Samsunspor artık planlı bir şekilde geliyor."

"5 AS OYUNCUMUZ SAKATTI"

"Kadromuzda 5 as oyuncumuz sakattı Beşiktaş maçına gelirken. Bir de bahis cezalısı Celil yoktu. Kulübümüz zayıfı. O halde bile biz dedik ki açık bir oyun oynayacağız. Galibiyeti düşünerek sahaya çıkacağız. Sergen hocamın da oyun yapısını, kafa yapısını ve Beşiktaş'ın da mutlak galibiyet için sahaya çıkacağını bildiğim için keyifli bir maç olur demiştim. Öyle de oldu."

"BU KARARI VERMEK YÜREK İSTER"

"İlk penaltı pozisyonunda hakem VAR'a gitti. Top dizden ele geliyor dedi. Penaltı değil. Açık söylüyorum, Beşiktaş stadında bu kararı vermek yürek ister. Kendisini niye tebrik ediyorum biliyor musun, çünkü bu işler önceden böyle olmuyordu. Bahis operasyonlarından sonra hakemler de kendine gelmeye başladı. Son haftalarda bakıyorum hakem hataları da çok azaldı."

"BAŞKANLARIN AMACI GÜNÜ KURTARMAK"

"Ben bir başkanım ama ben bir kulübün sahibiyim. 7 senedir başındayım. Son 3 senemde bir sürü kulübün başkanı değişti. Beşiktaş'ın değişti, Fenerbahçe'nin değişti... Yani kulüpler başkanlar değiştiği sürece 'uzun dönem plan yapıp altyapıya önem vereyim, yatırım yapayım' olmuyor. Ama diğer kulüplerden farklı olarak biz Samsun'da bunu yapıyoruz. Gidip gelen kulüp başkanlarının tek amacı günü kurtarmak, sezonu kurtarmak. 5 yılı düşünemiyor, göremiyor."

"BEŞİKTAŞ'A SAYGISIZLIK YAPMAM"

"Ben Beşiktaş Kulübü'ne nasıl saygısızlık yaparım? 100 küsür yıllık bir camia, kaç şampiyonluğu var. Benim sıfır. Biz böyle bir kulübe saygısızlık yapar mıyız? Hayır. Biz dedik ki 'Kurt, puslu havayı sever'. Kendimizi kurt gibi gördük. Biz Beşiktaş'ı kendi ayarımızda görüyoruz. Neye göre söyledim? Kendimi kıyasladım. Beşiktaş benim 3 puan altımda, iki sıra altımdaydı. Konferans Kupası'ndan elenmiş. Ben o kupada liderim. Bunlara bakınca Beşiktaş'ın 12 haftada 4 kere yenildiğini ima ettim, Beşiktaş yenilmez bir takım değil dedim. 4 kere yenildiği için bunu söyledim."

"5 YIL İÇİNDE ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ ÇALDIRACAĞIM"

"Kayserispor, Göztepe, Antalyaspor... Bir sürü takım var, kimse onları konuşmuyor. Niye Yüksel Yıldırım’ı konuşuyorlar? Başarı var. Ben geçen de bir şey söyledim. Dedim ki, 5 yıl içinde ben Samsun’da Şampiyonlar Ligi müziği çaldıracağım; bu benim hayalim. Bu, “Ben Samsunspor’u şampiyon yapabilirim” demek. Ben bunu söyledim diye herkes bana düşman mı olacak? Olsunlar."