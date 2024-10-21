Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: 300 milyon Euro’luk takıma kafa tuttuk

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Fenerbahçe karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen 2-2 berabere kalmayı başaran Samsunspor’un başkanı Yüksel Yıldırım, maç sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı: “Biz söyledik hep. Samsunspor bütün maçlarına galibiyet için çıkıyor. Bugün de bunun örneğini gösterdik. Son dakikada Soner’in şutu kaleyi tutsaydı 3-2 olacaktı. Penaltımız verilmedi, bize göre penaltı. Gördük ki Fenerbahçe bu maçtan 2-1 galip ayrılmak için zaman çalma ihtiyacı bile duydu. Bu beni mutlu etti. Türkiye’nin 300 milyon Euro’luk bir takımına karşı 10’da 1 bütçesiyle Samsunspor... Bugün kafa kafaya oynadık. Herkes gördü. Biz Beşiktaş maçında da iyi oynadık, 10 Kasım’da Galatasaray maçı için İstanbul’a geleceğiz, o maçta da böyle oynayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın.”