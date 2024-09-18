Samsunspor Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig 3. hafta erteleme maçı!

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Avrupa kupalarında mücadele eden Süper Lig takımlarının 3. haftada oynaması gereken ancak ertelenen maçlar bu hafta içi oynanıyor. Samsunspor Başakşehir maçı da 18 Eylül Çarşamba günü ekranlara gelecek. Ligde 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Samsun ekibi, 5 haftada 6 puan topladı. RAMS Başakşehir ise ligin ilk 5 haftasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 10 puan topladı. Peki, Samsunspor Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

SAMSUNSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 3. haftasında oynanması gereken ve ertelenen Samsunspor-Başakşehir maçı 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

O İSİMLER FORMA GİYEMEYECEK!

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Başakşehir'in yeni transferleri Berat Özdemir ve Ömer Faruk Beyaz, statü gereği maçta forma giyemeyecek. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Samsunspor maçı sonrası turuncu-lacivertli ekibe transfer olan Berat ve Ömer Faruk, karşılaşmada görev alamayacak.

Başakşehir'de Sipay Bodrum FK maçında kırmızı kart gören Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas da bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak. İstanbul ekibinde sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Ousseynou Ba'nın kadroda olması bekleniyor. Ömer Ali Şahiner'in durumu ise yarın netlik kazanacak.