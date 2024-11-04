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Samsunspor Antalyaspor maçı canlı izle: Samsunspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Samsunspor#Antalyaspor#Süper Lig
Samsunspor Antalyaspor maçı canlı izle: Samsunspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 11:31

Samsunspor ve Antalyaspor, Süper Lig 11. hafta kapanışında karşı karşıya gelecek. Samsunspor, bu sezon performansıyla dikkat çekiyor. Karadeniz ekibi 22 puanlar ligde 3. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise rakibine karşı sahadan 3 puanla ayrılmayı istiyor. Peki Samsunspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Samsunspor, Süper Lig 11. hafta kapanış maçında Antalyaspor ile mücadele edecek. Antalyaspor, geride kalan maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenildi elde etti. Ligde de 11 puanla 13. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi ise ligde 3. sırada ve yerini korumak için rakibini yenmek istiyor. Gözler bugün oynanacak mücadelede. İşte Samsunspor Antalyaspor maçı canlı yayın bilgisi...

SAMSUNSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Antalyaspor karşılaşması bugün saat 20.00'de başlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Samsunspor#Antalyaspor#Süper Lig

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