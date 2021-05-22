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Spor Arena
Haber Giriş: 22.05.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Samsunspor Altınordu maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

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Samsunspor Altınordu maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Samsunspor Altınordu heyecan dolu mücadele bu akşam sahne alacak. TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off etabında finalistler, bu akşam ki maçlarla ortaya çıkacak. Yılport Samsunspor, 1-0 yenildiği maçın rövanşında Altınordu'yu ağırlayacak. Peki Samsunspor Altınordu maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak.

Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig'e çıktığı TFF 1. Lig'de play-off'tan bir ekip daha Süper Lig vizesi alacak. Final maçının 26 Mayıs Çarşamba günü yapılacağı play-off'ta yarı final rövanş karşılaşmaları bugün oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Normal sezonu üçlü averaj sonucu 3. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, ilk maçta aldığı 1-0'lık mağlubiyeti evinde tersine çevirmeyi hedefliyor. Tarihinde ilk kez play-offta mücadele eden Altınordu ise evinde kazandığı avantajı koruyarak finale yükselme peşinde.

SAMSUNSPOR ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

İzmir'de Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, rakibiyle yarın Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Bu sezon 3. kez play-off'ta yer alan Yılport Samsunspor, 2013-2014 ve 2014-2015'te play-off'ta finale yükselmesine rağmen Süper Lig vizesi alamamıştı. Bu sezon ilk kez play-off'ta mücadele eden Altınordu, 1969-1970 sezonundan bu yana mücadelesini Süper Lig'den uzak sürdürüyor.

 

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