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Futbol
Haber Giriş: 21.06.2021 - 20:26 | Son Güncelleme:

Samsunspor Ali Ülgen'i renklerine bağladı

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Samsunspor Ali Ülgen'i renklerine bağladı

Samsunspor, geçtiğimiz sezon Ankaraspor forması giyen Ali Ülgen'le 4 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Ali Ülgen'i renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ankaraspor'da formaya giyen 21 yaşındaki Ali Ülgen ile 4 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.

Defans oyuncusu Ülgen, geçen sezon Ankaraspor'da 30 maçta forma giydi.

Samsunspor Ali Ülgeni renklerine bağladı

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