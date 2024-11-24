Samsunspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Samsunspor ve Alanyaspor, Süper Lig 13. haftada kozlarını paylaşacak. Karadeniz ekibi haftaya 25 puanla 3.sıradan başladı. Alanyaspor ise 10 puanla 17. sırada yer alıyor. İki takımda bu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İşte Samsunspor Alanyaspor maçı canlı yayın bilgileri...

SAMSUNSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor ve Alanyaspor, bugün (24 Kasım) mücadele edecek.



Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarında canlı olarak takip edilebilecek.