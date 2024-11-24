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Samsunspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Samsunspor#Alanyaspor#Süper Lig
Samsunspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 11:47

Samsunspor ve Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Karadeniz ekibi, bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Samsunspor en son Galatasaray ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-2 mağlup olarak ayrıldı. Alanyaspor ise bu sezon ligde 2 maçtan galip ayrıldı. İki ekip de bugünkü mücadeleden puanla dönmek istiyor. Peki Samsunspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Samsunspor ve Alanyaspor, Süper Lig 13. haftada kozlarını paylaşacak. Karadeniz ekibi haftaya 25 puanla 3.sıradan başladı. Alanyaspor ise 10 puanla 17. sırada yer alıyor. İki takımda bu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İşte Samsunspor Alanyaspor maçı canlı yayın bilgileri...

SAMSUNSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor ve Alanyaspor, bugün (24 Kasım) mücadele edecek.

Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarında canlı olarak takip edilebilecek.

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#Samsunspor#Alanyaspor#Süper Lig

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