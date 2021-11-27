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Samsunspor, Adanaspor’u tek golle yendi

#Samsunspor#Adanaspor#Spor Toto 1. Lig
Samsunspor, Adanaspor’u tek golle yendi

Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 1-0 yendi.

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Maçtan dakikalar

8. dakikada Celil’in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Tetteh’in kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.
11. dakikada ceza sahasında topla buluşan Yasin’in pasında uygun durumda bulunan Savicevic’in şutu, savunmaya çarparak kornere çıktı.
20. dakikada sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Melih’in şutu az farkla auta çıktı.
33. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Savicevic’in sert şutunu savunma son anda uzaklaştırdı.
58. dakikada Cem Özdemir'in ceza sahası dışından şutunu kaleci Nurullah kurtardı.
62. dakikada Soner'in soldan ortasında yarım vole vuran Tomane'nin şutu filelerle buluştu. 1-0
74. dakikada Fofana'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutunu kaleci Karacic 2 hamlede kontrol etti.
90. dakikada Hasan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Fofana'nın şutunu kaleci Karacic kornere çeldi.


Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Abdullah Uğur Sarı xx
Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Ali Ülgen xx, Osman Çelik xx, Yunus Emre Çift xx, Soner Gönül xx, Cihan Kahraman xx (Çinari dk. 90 ?), Hasan Kılıç xx, Vukan Savicevic xx (Berk dk. 72 x), Melih Okutan x (Fofana dk. 46 x), Yasin Öztekin x (Polat dk. 82 x), Tomane xxx
Yedekler: Aykut, Hüseyin, Barış, Bah, Alaaddin, Semih
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Adanaspor: Karacic x, Donkor xx, Roche xx, Evren Korkmaz x (İbrahim Aksu dk. 90+1 ?), Uğurcan Yazgılı x, Celil Yüksel xx, Thomas Bruns x (Kingsley dk. 73 x), Samuel Tetteh x (Cem dk. 46 x), Samed Ali Kaya x, İsmail Erdoğan x (Muhammet Ömer dk. 73 x), Fıratcan Üzüm x (Ahmethan dk. 79 x)
Yedekler: Burak, Harun, Rüştü
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gol: Tomane (dk. 62) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Fofana (Samsunspor), Evren, Samed (Adanaspor)

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#Samsunspor#Adanaspor#Spor Toto 1. Lig

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