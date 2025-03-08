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Samsunspor Adana Demirspor maçına 1 eksikle çıkacak! 2 isim ısınırda

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#Samsunspor#Adana Demirspor#Süper Lig
Samsunspor Adana Demirspor maçına 1 eksikle çıkacak 2 isim ısınırda
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 14:16

Süper Lig'in 27. haftasında Samsunspor, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde çıktığı 25 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, topladığı 47 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibi, ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'u yenerek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

Sezonun ilk yarısındaki iki takım arasındaki karşılaşmayı kırmızı-beyazlı ekip 3-1 kazanmıştı.

İKİ İSİM SINIRCA HOLSE CEZALI

Samsunspor'da Adana Demirspor maçı öncesinde iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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Celil Yüksel ve Arbnor Muja Pazar günü kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Karadeniz ekibinde sarı kart cezalı Carlo Holse dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

 

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#Samsunspor#Adana Demirspor#Süper Lig

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