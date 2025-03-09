Samsunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Samsunspor Adana Demirspor canlı izle

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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ligde çıktığı 25 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, topladığı 47 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'u yenerek üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Sezonun ilk yarısındaki iki takım arasındaki karşılaşmayı kırmızı-beyazlı ekip 3-1 kazanmıştı. Peki, Süper Lig 27. hafta Samsunspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Samsunspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda? İşte, Samsunspor Adana Demirspor canlı izle detayları...

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SAMSUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

9 Mart Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlacak.

İKİ İSİM SINIRCA HOLSE CEZALI

Samsunspor'da Adana Demirspor maçı öncesinde iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Celil Yüksel ve Arbnor Muja Pazar günü kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Karadeniz ekibinde sarı kart cezalı Carlo Holse dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

MAÇ PROGRAMI

9 Mart Pazar:

13.30 | Sivasspor - Göztepe : Burak Pakkan

16.00 | Eyüpspor - Konyaspor : Atilla Karaoğlan

16.00 | Samsunspor - Adana Demirspor : Arda Kardeşler

20.30 | Alanyaspor - Galatasaray : Yasin Kol

10 Mart Pazartesi:

20.30 | Beşiktaş - Gaziantep FK : Zorbay Küçük