Samsunspor - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK 4. tur Samsunspor 52 Orduspor hangi kanalda?

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları Samsunspor 52 Orduspor FK karşılaşmasıyla devam ediyor. Samsun Yeni 10 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak maçı hakem Gürcan Hasova yönetecek. Hasova’nın yardımcılıklarını ise Kadir Akıllı ve Onur Gülter üstlenecek. Peki, Samsunspor 52 Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK 4. tur Samsunspor 52 Orduspor hangi kanalda? İşte detaylar...

SAMSUNSPOR - 52 ORDUSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?

3 Aralık Salı saat 20.30’da 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak Samsunspor – 52 Orduspor FK maçını Gürcan Hasova yönetecek. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4 Aralık Çarşamba Maç Programı

13.00 Corendon Alanyaspor-Fethiyespor (Gain Park)

13.30 Erzurumspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor (Mersin)

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13.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Diyarbakır)

13.30 1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK (OF ilçe- Trabzon)

13.30 Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor (Eryaman)

13.30 Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928 (Osmangazi Üniversitesi)

13.30 Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

13.30 Çorluspor 1947-Manisa FK (General Basri Saran)

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Alanya 1221 Futbol (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Menemen FK-Çimentaş Elazığspor (Menemen İlçe)

13.30 Fatih Karagümrük-Sarıyer (Atatürk Olimpiyat)

13.30 İskenderunspor-Tire 2021 FK (Kırıkhan İlçe)

15.30 Karşıyaka-MKE Ankaragücü (Alsancak Mustafa Denizli)

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kepezspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Bursaspor-Artı Değer Vanspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)