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Futbol
DHA
Haber Giriş: 25.04.2020 - 21:22,Son Güncelleme:

Samsunspor 4 Mayısta antrenmanlara başlayacak

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Samsunspor 4 Mayısta antrenmanlara başlayacak
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FF 2nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ara verilen antrenmanlara 4 Mayıs tarihinde başlayacaklarını duyurdu.

Kırmızı beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A takımımız COVID-19 salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalarına 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Nuri Asan Tesislerimizde yeniden başlayacaktır. 4 Mayısta tesislerimizde hazır bulunacak oyuncu, teknik ekip ve personelimize gerekli testler yapılacak olup, test sonuçlarının ardından oyuncular gruplar halinde, sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve tüm önlemler alınmak kaydıyla idmanlara başlayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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