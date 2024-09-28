Samsunspor 4-3 Göztepe / Maç sonucu

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor, gol düellosu şeklinde geçen maçta Göztepe'yi 4-3 mağlup etti.

Karşılaşmada 3-1'den dönerek 4-3 kazanan Samsunspor'un galibiyet gollerini 28. dakikada Marius Mouandilmadji, 70 ve 90+1. dakikalarda Olivier Ntcham, 79. dakikada Kingsley Schindler kaydetti.

Göztepe'nin gollerini ise 13. dakikada Zeki Yavru (KK), 41. dakika Cardoso ve 50. Juan Santos da Silva attı.

Bu sonuçla 15 puana yükselen Samsunspor, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Göztepe ise 9 puanla 6. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Ntcham’ın şutunu kaleci Lis, parmaklarının ucuyla köseden çıkartarak kornere çeldi.

13. dakikada Göztepe’nin sol kenardan kullandığı kornerde, Zeki Yavru kafasıyla yaptığı ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi. 0-1

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28. dakikada Bola’nın soldan kestiği ortaya iyi yükselen Marius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

41. dakikada sağ kenardan ceza sahsına giren Ramula’nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan’ın solundan filelere gitti. 1-2

50. dakikada kaleciye atılan geri pasta araya giren Juan, kaleci Okan'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

60. dakikada Göztepe'nin kullandığı kornerde oluşan karambolde Djalma'nın önünde kalan top, direkten oyun alanına geri döndü.

61. dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında penaltı noktasında topu önünde bulan Ntcham'ın şutu direğin sağından dışarı çıktı.

70. dakikada Bola'nın pasında ceza sahasında topla bulaşan Ntcham'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-3

80. dakikada Zeki ile verkaç yapan Schinler'in sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 3-3

90+1. dakikada Soner'in uzaktan şutunda kaleci Lis'ten dönen topu iyi takip eden Ntcham'ın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-3

Hakemler: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Deniz Caner Özaral

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Rick van Drongelen, Lubo Satka, Marc Bola, Ait Bennasser, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Gaetan Laura, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil, Celil, Muja, Soner Aydoğdu, Tait, Dimata, Schindler, Soner Gönül, Ercan, Yunus

Teknik Direktör: Thomas Reis

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton Santos, Malcom Mputu, Ogün Bayrak, Djalma Silva, Junior Dennis, Isaac Solet (Matsuki dk. 5), Doğan Erdoğan, Ramulo Cruz, Juan Da Silva

Yedekler: Arda, Emircan, İsmail, Nazım, Hugo, Ahmed, Tijanij, Fofana

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov.

Goller: Marius (dk. 28) (Samsunspor), Zeki Yavru (dk. 13 k.k.), Ramulo (dk. 41) (Göztepe)