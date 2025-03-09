Samsunspor 3-2 Adana Demirspor maçı özet (Süper Lig)

Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 18:00
Trendyol Süper Lig’in 27. Haftasında Samsunspor evinde Adana Demirspor’u ağırladı. Karşılıklı gollerin olduğu maçtan Samsunspor, 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig2in 27. Haftasında Samsunspor evinde Adana Demirspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.
Maçın golleri Samsunspor adına 5’ 11’ Soner Aydoğdu, 62’ Emre Kılınç’tan geldi. Adana Demirspor’un golleri ise 29’ Salih Kavrazlı, 80’ Tayfun Aydoğan’dan geldi.
Bu sonuçla Samsunspor, 50 puanla 3. Sırada kendine yer buldu. Adana Demirspor ise -2 puanla son sırada yer aldı.
Samsunspor gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Adana Demirspor ise Sivasspor’un konuğu olacak.
MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)
- dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur Eser'in ceza sahasında takım arkadaşına pası verdiği sırada araya giren Soner Aydoğdu, topu ağlara gönderdi.
- dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Bola'nın sol çaprazdan ceza sahası açtığı ortada Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
- dakikada Samsunspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Zeki Yavru, topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Yunus Emre Çift, meşin yuvarlağı ağlara yolladı ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.
- dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Salih Kavrazlı'nın ceza sahasının içinden ağlara gönderdiği top önce ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kavrazlı'nın ağlara gönderdiği meşin yuvarlak, VAR incelemesinin ardından gol sayıldı.
- dakikada Samsunspor'un atağında Schindler'in sağ kanattan pasına uzanan Moundilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Samsunspor maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.
İKİNCİ YARI BİRAZDAN