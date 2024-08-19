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Samsunspor 260 gün sonra deplasmanda kazandı

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#Süper Lig#Samsunspor#Anadolu Kulüpleri
Samsunspor 260 gün sonra deplasmanda kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 10:20

Samsunspor, ligde 11 maç (260 gün) sonra deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı.

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Geçen sezon deplasman maçlarından eli boş dönen Samsunspor, 19 dış saha maçında sadece 1 galibiyet elde ederken, 16 mağlubiyet 5 de beraberlik almıştı.

Bu sezon, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde deplasmanda oynadığı ilk maçta galibiyet elde eden kırmızı-beyazlılar, büyük bir şanssızlığı da kırmış oldu.

Karadeniz temsilcisi, ligde 11 maç (260 gün) aranın ardından deplasman galibiyeti elde etmiş oldu.

Son olarak geçen sezon ligin 14. haftasında Adana'da Adana Demirspor'u 3-2 ile geçen kırmızı-beyazlılar, 2024-25 sezonunda ilk dış saha maçında Gaziantep FK'yı Carlo Holse'nin golüyle 1-0 geçmeyi başardı.

Samsunspor 260 gün sonra deplasmanda kazandı

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#Süper Lig#Samsunspor#Anadolu Kulüpleri

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