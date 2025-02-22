Samsunspor 2-3 Rizespor maç özeti (Süper Lig)

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Samsunspor, Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında ÇAYKUR Rizespor'u konuk etti.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka ÇAYKUR Rizespor'un 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Samet Akaydın'ın kendi kalesine gördüğü topla 1-0 öne geçen Samsunspor, 41. dakikada Emre Kılınç ile soyunma odasına 2-0 üstün girdi. Mücadelenin ikinci yarısında ise her şey Rizespor lehine döndü.52. dakikada Satka'nın kendi filelerine gönderdiği topta farkı 1'e indiren konuk ekip, 86. dakikada Sowe ile skoru eşitledi. 88. dakikada ise Zeqiri'nin golüyle muhteşem bir dönüşe imza attı.

Bu sonucun ardından Thomas Reis'in ekibi 46 puan ile 3. sırada kaldı. İlhan Palut'un Rizespor'u ise puanını 30 yaparak 9. basmağa yükseldi.

Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor, deplasmanda Göztepe'nin konuğu olacak. Rizespor ise sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada verkaçlarla ceza sahasına giren Celil’in şutunu kaleci Tarık güçlükle çeldi.

9. dakikada Emre’nin soldan ortasında ceza sahası içinde Dimata’nın kafa vuruşunda top direğin sağından auta çıktı.

18. dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahası çizgisinin sağından kullandığı serbest vuruşu kaleci Tarım son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.

23. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı serbest vuruşta Samet Akaydın ters bir kafayla topu kendi kalesine gönderdi. 1-0

28. dakikada Hojer’in sağdan kullandığı kornerde arkaya seken topa iyi hareketlenen Olawojin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin solundan az farkla auta gitti.

38. dakikada Olawojin’in soldan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Samet’in kafa vuruşunda top az fakla dışarı çıktı.

41. dakikada Dimata’nın ara pasına iyi hareketlenen ceza sahası içi sağ çaprazdan Emre’nin şutunda top filelerle buluştu. 2-0

52. dakikada sağdan ceza sahasına yapılan ortada Satka'ya çarpan top filelerle buluştu. 2-1

60. dakikada Schindler'in sağdan ortasında ceza sahası içinde Soner Aydoğdu'nun şutunda top az farka auta çıktı.

86. dakikada ceza sahasına atılan uzun topu indiren Zeqiri'nin pasında Ali Sowe meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

88. dakikada Samsunspor'un kaptırdığı topta soldan ceza sahasına çalımlarla giren Zeqiri'nin şutu ağlara gitti. 2-3