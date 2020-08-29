Samsunspor 2-1 Trabzonspor(Hazırlık maçı)
Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.
2020-21 Süper Lig sezonuna hazırlanan Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Samsun'da Samsunspor ile karşılaştı.
Mücadelenin 50. dakikada Edgar Ie ile öne geçen Trabzonspor, 54. dakikada Enes'in golüne engel olamadı ve skora den geldi.
Son sözü 89. dakikada penaltıdan Kubilay söyledi ve Samsunspor, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Furkan Yıldırım, Campi, Abdurrahim Dursun, Flavio, A. Parmak, Kerem Baykuş, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
Samsunspor: Nurullah, Erhan Kartal, Ercan Yazıcı, Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen, Vukan Savicevic, Oğuz Gürbulak, Guido Koçer, Burak Çalık, Gökhan Alsan, Ahmethan Köse
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