Samsunspor 2-1 Gaziantep FK (Süper Lig maçı özeti)

Güncelleme Tarihi:
Samsunspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Samsunspor 2-1'lik skorla kazandı.
Ev sahibi takım, 45. dakikada Mouandilmadji ile öne geçti. Gaziantep FK, 47. dakikada Kenan Kodro ile skoru eşitlerken son sözü 83. dakikada Soner Aydoğdu söyledi.
Bu sonuçla birlikte Samsunspor'un puanı 40'a yükseldi. Ligde 4 maç sonra kaybeden Gaziantep FK ise 26 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Holse ile verkaç yapan Ntcham’un cepheden şutunda top direğin sağından az farkla auta çıktı.
22. dakikada Schindler’in sağ kanattan ortasına hareketlenen Mouandilmadji’nin yarım volesi üstten auta çıktı.
43. dakikada Sorescu’nun sağdan kullandığı kornerde Okereke’nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
44. dakikada Holse’nin soldan ortasında Schinler’in kafayla indirdiği topu arka direkte Mouandilmadji ağlara yolladı. 1-0
47. dakikada Satka’nın geri pasında kaleci Okan’ın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kadro'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
54. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Kodro’nun kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunda kaleci Okan topu güçlükle kurtardı.
76. dakikada seri paslarla ceza sahasına giren Gaziantepspor’da Lungoyi’nin pasında Mustafa Eskihallaç’ın şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
83. dakikada Bola’nın ortasında Ercan’ın kafasıyla indirdiği topu Soner, filelere gönderdi. 2-1
88. dakikada ceza sahası solundan M’bakata’nın şutunda top az farkla auta çıktı
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Yunus Emre, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Kingsley Marius.
Gaziantep FK: Burak, Arda, Mandouki, Viana, Sorescu, N'Diaye, Kozlowski, Daubin, Mustafa, Okereke, Boateng.