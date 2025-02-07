Samsunspor 2-0 Hatayspor

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Trendyol Süper Lig'in 23. hafta ilk maçında Samsunspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Marius Mouandilmadji ve 7. dakikada Zeki Yavru kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 43'e yükselten Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, haftayı 3. sırada tamamlamayı garantiledi. Ligde zor günler geçiren Hatayspor ise galibiyet hasretini 11 maça çıkartarak 18. basamakta 10 puan ile kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak. Hatayspor ise, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Emre Kılınç'ın pasında defansın arkasına sarkan Mouandilmadji'nin aşırtma vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

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7. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşun başına geçen Zeki Yavru'nun şutunda top ağlara gitti. 2-0

35. dakikada Bola'nın soldan ortasında ceza sahası içinde Emre Kılınç'ın şutunda top üstten auta çıktı.

38. dakikada çalımlarla ceza sahasına kadar gelen Dimata'nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Bekaj topu iki hamlede kontrol etti.

42. dakikada Hatayspor atağında kaleyi cepheden gören bir noktadan Görkem'in şutunda top direğin solundan az farkla auta çıktı.

50. dakikada Cemali'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinden Kilama'nın şutunda kaleci Okan son anda topu parmak uçlarıyla kornere çeldi.

53. dakikada Hatayspor'un kullandığı kornerde Okan'dan seken topu takip eden Fernandes'in şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden az fakla auta çıktı.

69. dakikada Emre'nin sağ kanattan ortasında altıpas üzerinden Holse'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

79. dakikada verkaçlarla ceza sahasına giren Schindler'in şutunu kaleci Bekaj güçlükle çeldi..