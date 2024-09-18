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Samsunspor 2-0 Başakşehir (Maç özeti)

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Samsunspor 2-0 Başakşehir (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 21:50

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Samsunspor, evinde Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Başakşehir ligde ilk yenilgisini aldı.

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Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Samsunspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 65. dakikada Marius Mouandilmadji ve 72'de Rick van Drongelen attı.

Bu sezon evinde ilk galibiyetini alan Samsunspor puanını 9'a yükseltti. Sezona 3 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan ve ilk yenilgisini alan Başakşehir ise 10 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Piatek’in şutunda meşin yuvarlak direğin az farkla üstünden auta çıktı.
20. dakikada Onur’un ara pasında 6 pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Berkay’ın şutu yandan az farkla auta çıktı.
33. dakikada Marius’un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ntcham’ın şutunu kaleci Muhammed iki hamlede güçlükle kontrol etti.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Kemen’in ceza sahası sağ çaprazından vurduğu şut, defansa çarpıp kaleye doğru giderken kaleci Okan son anda topu çeldi.
60. dakikada Okan’ın hatalı çıkışında filelere doğru giden Onur’un kafa şutunu Zeki Yavru kale çizgisi üzerinden son anda çıkarttı.
65. dakikada defanstan atılan uzun topta Opoku’dan meşin yuvarlağı kapan Marius’un şutu filelerle buluştu. 1-0
72. dakikada Zeki’nin kullandığı kornerde iyi yükselen Drongelen’in kafa şutu farkı 2’ye yükseltti. 2-0
81. dakikada Emre’nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Holse’nin şutu direğin sağından auta çıktı.
90+1. dakikada Soner'in sol çaprazdan çektiği sert şut kaleci Mehmammed'ten döndü. Dönen topta Holse meşin yuvarlağı boş filelere yuvarlayamadı.

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#Süper Lig#Samsunspor Başakşehir#Samsunspor Başakşehir Saat Kaçta

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